Суспільство

У звільненої з полону медика Мар’яни Мамонової сьогодні народилася донька

25 Вересня 2022 11:50
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Мар’яна Мамонова народила донечку. Медикиня родом із Рівненщини, яка перебувала у російському полоні.

Радісну звістку повідомила мама Мар’яни. За її словами донька та внучка почуваються добре, пише ЧаРівне.

Пологи відбувались у Луцькому перинатальному центрі.

Дівчинка народилась 25 вересня близько 4 год ранку із вагою 3250 гр,зріст 57 см.

Нагадаємо, кілька днів тому, 21 вересня, військова медикиня Мар’яна Мамонова під час обміну полоненими разом з іншими українськими Героями днями повернулася з російського полону.


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