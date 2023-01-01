У ЗСУ розповіли, що потрібно для перелому ходу війни

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий вважає, що Україна може переламати хід війни на Донбасі, проте для цього потрібно більше сучасного озброєння.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

На думку Череватого, Україна може переламати хід війни на Донбасі, якщо західні союзники нададуть ЗСУ більше високоточної зброї. Зокрема – HIMARS та MLRS.

“На жаль, таку війну типу початку 20 століття Росія ще має змогу вести, вона має мобілізаційні ресурси, запаси старого радянського озброєння. Проте суттєво її може переламати, якщо наші партнери продовжать і надалі, або ще краще інтенсифікують поставку нам високоточних систем озброєння чи авіації, чи посилять ракетні війська та артилерію”, – пояснив Сергій Череватий.