Політика

У ЗСУ допустили “тактичні відступи” на сході

15 Лютого 2023 11:11
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бахмут

У східному угрупованні ЗСУ допустили “тактичні відступи”, відповідаючи на запитання журналістів, за яких умов українські сили відійдуть від Бахмута.

“Тактичні відступи можливі в різних ситуаціях, перш за все – для збереження особового складу, для того, щоб покращити своє тактичне становище та ефективніше проводити оборонну операцію, щоб вирівняти лінію оборони”, – заявив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, “важливо, щоб ворог не мав можливості системно прорвати нашу оборону, тому що тоді він обрушує тили і просто рухається у напрямку головного удару. Наприклад, у цьому випадку це Слов’янськ та Краматорськ”.

“Воїни на бахмутському напрямку виконують дуже важливу функцію – вони знекровлюють ворога. Знищують найкращі російські частини. З кожною такою битвою противник стає все менш боєздатним”, – додав Череватий.


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