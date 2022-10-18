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У Житомирі ракети влучили в об‘єкт енергозабезпечення Російські війська завдали ракетного удару по Житомиру вранці 18 жовтня. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. “Попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС”, – повідомив Тимошенко. Поділитися:



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