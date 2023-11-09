Кримінал

У Житомирі побили працівника ТЦК

9 Листопада 2023 17:03
читать на русском →
мобілізація

Восьмого листопада ввечері до поліції звернувся працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із письмовою заявою про те, що в Житомирі під час виконання ним службового завдання його побив невідомий.

Про це Суспільному розповіла речниця ГУНП в області Вікторія Дубовик.

“Заявник повідомив, що подія трапилася у Житомирі вдень восьмого листопада біля магазину за адресою: вулиця Гоголівська, 4. Він разом із колегами перебували там у службових справах. З його слів, на нього напав невідомий чоловік, наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік”, — сказала Дубовик.

У справі нападу на людину відрили кримінальне провадження, попередньо за ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Заявникові надали направлення для проходження судово-медичної експертизи.

“Особу нападника встановили. Наразі чоловіка розшукують, оскільки, попередньо відомо, що він виїхав за межі Житомира”, — розповіла речниця ГУНП в області.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Листопада 2023 16:12

В результаті удару по Скадовську було ліквідовано високопоставлених російських офіцерів — ЗМІ
9 Листопада 2023 16:02

Загальну мобілізацію та воєнний стан продовжили: Зеленський підписав закони
9 Листопада 2023 15:23

Суд не призначив запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного
9 Листопада 2023 13:54

Верховна Рада ухвалила держбюджет-2024
9 Листопада 2023 12:29

Росіяни повідомили про ракетний удар по окупованому Скадовську
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки