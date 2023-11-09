У Житомирі побили працівника ТЦК

Восьмого листопада ввечері до поліції звернувся працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із письмовою заявою про те, що в Житомирі під час виконання ним службового завдання його побив невідомий.

Про це Суспільному розповіла речниця ГУНП в області Вікторія Дубовик.

“Заявник повідомив, що подія трапилася у Житомирі вдень восьмого листопада біля магазину за адресою: вулиця Гоголівська, 4. Він разом із колегами перебували там у службових справах. З його слів, на нього напав невідомий чоловік, наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік”, — сказала Дубовик.

У справі нападу на людину відрили кримінальне провадження, попередньо за ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Заявникові надали направлення для проходження судово-медичної експертизи.

“Особу нападника встановили. Наразі чоловіка розшукують, оскільки, попередньо відомо, що він виїхав за межі Житомира”, — розповіла речниця ГУНП в області.