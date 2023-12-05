У Зеленського заявили, що Україна виконала 90% рекомендацій Єврокомісії

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква на зустрічі зі спеціальним уповноваженим МЗС Греції з питань України Спиридоном Ламбрідісом заявив, що Україна виконала 90% рекомендацій Єврокомісії для членства в Євросоюзі. Його цитує пресслужба ОП.

“Очікуємо на демонстрацію європейської єдності й підтримку Грецією, як і рештою країн ЄС, політичного рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу. Україна виконала понад 90% необхідних для цього рекомендацій Європейської комісії та розраховує на справедливе рішення ЄС, що базується на відповідних здобутках”, – сказав він.

Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.