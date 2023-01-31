У Зеленського вказують на “прямі ознаки суттєвої ескалації” з боку Росії

В Офісі президента України вказують на «прямі ознаки суттєвої ескалації» з боку Росії.

«Систематичні обстріли прифронтових міст, концентрація техніки та снарядів, перекидання військ на різні напрямки, додаткова примусова мобілізація в РФ точно не вказують на готовність Росії до миру. Це прямі ознаки суттєвої ескалації… Тому зброя, зброя і ще раз зброя для України», – написав радник Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Між тим, стало відомо, що російські війська не змогли перерізати трасу, якою йде забезпечення ЗСУ у Бахмуті. Все необхідне доставляється українським військам, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил Сергій Череватий.

«Бахмут продовжує бути одним із головних напрямків удару противника – там вони 197 разів завдавали ударів ствольно-реактивною артилерією по наших позиціях, сталося 42 бойові зіткнення. Ворог потужно втратив за цю добу в особовому складі: 277 ворогів убито, 258 дістали поранень різного ступеню. Бойові дії відбувалися в районі Спірного, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Кліщіївки», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, війська РФ не змогли перерізати трасу, якою йде забезпечення українських захисників у Бахмуті.

«Поки що це їм не вдається. Робиться все, щоб вони якраз не змогли перекрити рух нашим підрозділам. До Бахмута доставляються всі необхідні боєприпаси, спорядження, їжа, амуніція», – сказав Череватий, відповідаючи на запитання, чи вдалося військам РФ перекрити трасу.

Днями російська сторона заявила, що її сили частково контролюють трасу Часів Яр – Бахмут, якою здійснюється постачання українських військ.