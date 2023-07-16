У Зеленського підготовлено 10 тис. папок на кримських колаборантів

Після деокупації Криму Україна може притягнути до відповідальності близько 10 тисяч мешканців півострова, які співпрацювали із російською владою. Про це заявила постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева в інтерв’ю Newsweek.

Ташева припустила, що багато колаборантів втечуть із Криму до того, як туди зайдуть українські військові. Водночас, за її словами, Україна вже веде комунікацію з різними відомствами та своїми громадянами у Криму, закликаючи їх по можливості виїхати з півострова, щоб не співпрацювати з окупантами.

За її словами, українська влада розробляє правову базу для майбутніх судових процесів, включаючи люстрацію колишніх чиновників – громадян України, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями.

«Їм буде заборонено обіймати державні чи офіційні посади протягом кількох років як мінімум. Багато хто буде притягнутий до відповідальності, але це не будуть мільйони або навіть сотні тисяч. Це буде, можливо, 10 тисяч», – заявила вона.

При цьому Ташева зазначила, що громадяни України, які опинилися в окупації і не співпрацювали з росіянами, вважатимуться за жертв окупації, і Україна зробить усе, щоб захистити їхні права.