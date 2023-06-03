Суспільство

У збитих “Шахедах” знайшли запчастини з Західних країн, – Данілов

3 Червня 2023 10:49
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данілов, безпілотники

В збитих іранських дронах-камікадзе Shahed виявили деталі із країн, які є союзниками України. Можливо, запчастини були закуплені ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

“Ми їх (“Шахеди”, – ред.) розібрали й, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ні в Ірані, ні в Росії”, – сказав він.

За словами Данілова, це вже не перший зафіксований випадок, однак з цим питанням вже розбираються. Секретар РНБО припустив, що запчастини могли бути закуплені ще до повномасштабного вторгнення, оскільки багато БпЛА було вироблено у період з 2019 по 2021 рік.

“Але це, тим не менш, не знімає певних процесів, які й зараз перебувають на контролі і доповідалися на засіданні Ставки верховного головнокомандувача”, – зауважив Данілов.


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