Суспільство

У Запорізькій області змінили тривалість комендантської години

1 Грудня 2023 11:21
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комендантська година

У Запорізькій області змінили тривалість комендантської години. В обласному центрі та його районі вона буде довшою, ніж на іншій території області.

Про це йдеться на сайті Запорізької обласної військової адміністрації.

Так, комендантська година для територіальних громад, які входять до складу Запорізького району, починатиметься о 23:00 і триватиме до 5:00. Раніше вона тривала з 00:00 до 5:00.

Для всіх інших територій, окрім тимчасово окупованих, комендантська година як і раніше починатиметься о 21:00 і триватиме до 5:00.

Варто зазначити, що більша частина Запорізької області зараз тимчасово окупована.


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