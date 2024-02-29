У Запоріжжі зменшують комендантську годину

У Запоріжжі та Запорізькому районі Запорізької області зменшать тривалість комендантської години. З березня вона триватиме з опівночі та до п’ятої години ранку, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Зменшили тривалість комендантської години у м.Запоріжжі та районі. Безпекова ситуація дозволяє це зробити», – зазначив голова ОВА у четвер, 29 лютого.

Згідно з рішенням Ради оборони Запорізької області з 1 березня 2024 року комендантська година в Запоріжжі та районі буде починатись о 24:00 і завершуватись о 05:00 годині ранку.