        Події

        У Запоріжжі вже три жертви атаки РФ: загинули перехожий та подружжя в авто

        Галина Шподарева
        20 Січня 2026 20:54
        читать на русском →
        У Запоріжжі в автівці загинули чоловік із дружиною / Фото: ГУНП в Запорізькій області
        У Запоріжжі в автівці загинули чоловік із дружиною / Фото: ГУНП в Запорізькій області

        Унаслідок ударів по Запоріжжя російських безпілотників увечері 20 січня загинуло троє людей. Окупанти скерували на місто десятки БпЛА Shahed.

        Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

        Унаслідок ударів російських БпЛА по приватному сектору зруйновано будинок, зайнялась пожежа. Вибух знищив три транспортні засоби.

        Реклама
        Реклама

        “В одному з автомобілів заживо згоріло подружжя. Загинув також перехожий чоловік”, – розповіли в поліції.

        Ще один удар прийшовся по об’єкту критичної інфраструктури.

        На місцях влучань працюють екстрені служби. Наслідки уточнюються.

        Місце обстрілу в Запоріжжі / Фото: ГУНП в Запорізькій області

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини