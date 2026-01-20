У Запоріжжі вже три жертви атаки РФ: загинули перехожий та подружжя в авто

Унаслідок ударів по Запоріжжя російських безпілотників увечері 20 січня загинуло троє людей. Окупанти скерували на місто десятки БпЛА Shahed.
Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області.
Унаслідок ударів російських БпЛА по приватному сектору зруйновано будинок, зайнялась пожежа. Вибух знищив три транспортні засоби.
“В одному з автомобілів заживо згоріло подружжя. Загинув також перехожий чоловік”, – розповіли в поліції.
Ще один удар прийшовся по об’єкту критичної інфраструктури.
На місцях влучань працюють екстрені служби. Наслідки уточнюються.