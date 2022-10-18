Суспільство

У Європі скасували концерти Ані Лорак

18 Жовтня 2022 18:58
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гламур

У Європі скасували концерти української співачки Ані Лорак, пише “Комсомольська правда”.

Концертний тур артистки Німеччиною перенесли на 2023 рік. Як стверджує видання, це пов’язано зі скаргами українців: вони кілька років критикують виконавицю за переїзд до Росії, а останнім часом висловлюють невдоволення тим, що на офіційному сайті Лорак описується як “найтитулованіша українська співачка”.

Зазначається, що українські активісти змогли домогтися відміни шоу співачки у Празі. Пізніше стало відомо і про скасування концертів у Німеччині, на які вдалося продати зовсім небагато квитків. «У зв’язку з нестабільною геополітичною ситуацією, організатор змушений перенести концертний тур Ані Лорак на 2023 рік. Усі раніше придбані квитки залишаються дійсними», – заявили організатори.


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