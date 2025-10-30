У ЄС припинятимуть захист українських біженців

Європейський Союз планує згорнути режим тимчасового захисту для українських біженців після березня 2027 року. Після цього рішення подальша доля близько 4,7 мільйона українців у країнах-членах залежатиме від національних урядів, повідомляє Радіо Свобода.

Тимчасовий захист для громадян України був запроваджений у 2022 році, щоб швидко надати прихисток і не перевантажити національні системи притулку. Статус кілька разів продовжували, однак загальноєвропейський режим більше не буде діяти після 2027 року. Спроба ЄС узгодити єдиний підхід для подальшого перебування українців успіху не мала.

Країни розроблятимуть власні механізми переходу від тимчасового захисту до іншого легального статусу. Спецпосланниця Єврокомісії з питань України Ілва Йоганссон зазначила, що взірцем для наслідування може стати підхід Польщі. Там українці після року під тимчасовим захистом можуть отримати трирічний дозвіл на проживання через спрощену процедуру без довідок від роботодавця.

Реклама

Реклама

Німеччина та Чехія також працюють над новими формами легалізації, однак частина програм має обмеження, зокрема для працівників із середнім рівнем кваліфікації. Єврокомісія заявляє, що намагатиметься координувати підхід держав-членів, щоб уникнути суттєвої різниці в правилах.

Особливу увагу обіцяють приділити вразливим категоріям українців, які можуть мати труднощі з працевлаштуванням. Йдеться про продовження доступу до частини соціальних гарантій, які вони мають зараз.

Окремо ЄС планує запропонувати програми добровільного повернення до України із збереженням прав тимчасового захисту протягом року після виїзду.

Контекстом рішення залишається активна фаза війни. За даними ООН, за дев’ять місяців 2025 року кількість загиблих і поранених цивільних в Україні зросла на третину порівняно з попереднім роком. Незважаючи на це, країни ЄС готуються повернути питання перебування українців до національного регулювання.