Політика

У ЄС проходять вибори до Європейського парламенту

6 Червня 2024 15:07
Євросоюз
Будівля Європарламенту / Ілюстративне фото AP

У 27 країнах Євросоюзу стартували вибори до Європейського парламенту. Близько 400 мільйонів виборців обиратимуть 720 депутатів, повідомляє “Суспільне”.

Нині у Європарламенті 705 місць, на цьогорічних виборах кількість зросте до 720 — їх пропорційно розподілять між країнами, що займали депутати від Британії, які після Брексіту не беруть участь у виборах.

Наступні пʼять років парламентарі прийматимуть рішення щодо нових законів в Євросоюзі, затверджуватимуть бюджет, контролюватимуть фінанси й усі інституції ЄС.

Явку на виборах передбачити важко, оскільки в деяких країнах приходять голосувати 10% виборців, а в деяких — до 80%.

Особливістю цих виборів є те, що ультраправі партії в Європі протягом останніх років набирають популярності та, відповідно, очікують більше місць і в Європарламенті.

Видання Politico відстежує національні тенденції щодо прогнозів, як розподіляться місця в Європарламенті наступного скликання. Натепер проєвропейські партії все одно матимуть більшість. Два найбільших блоки — Європейська народна партія (EPP) та Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) продовжують утримувати більшість і попередньо мають 170 і 142 місць з 720 відповідно.

Також очікується, що праві та євроскептичні партії зміцнять позиції за рахунок центристських партій. Група Європейських консерваторів і реформістів (ECR) має стати четвертою за величиною в парламенті й отримати 72 місця.


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