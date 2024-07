У ЄС продовжили безкоштовний роумінг для українців

Українським біженцям у Європі ще на рік продовжили безкоштовний роумінг.

“Під час війни телефонний зв’язок — це рятівний круг, що з’єднує людей, які шукали притулку в Європі, з тими, хто залишився на фронті”, — відзначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також повідомляється, що оператори з Європейської економічної зони (ЄЕЗ) продовжують пропонувати біженцям безкоштовні SIM-карти, безкоштовні міжнародні дзвінки в Україну та місячні пакети, які можна використовувати в країні перебування.

Крім телекомунікаційних послуг, оператори ЄЕЗ надають біженцям смартфони, акумуляторні батареї та ноутбуки або підтримують благодійні організації.

