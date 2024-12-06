У Єлисейському палаці підтвердили візит Зеленського

Президент Франції Емманюель Макрон прийме українського лідера Володимира Зеленського у суботу, 7 грудня, повідомляє AFP із посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу.

Зустріч відбудеться о 18:00 за київським часом, після переговорів Макрона з обраним президентом США Дональдом Трампом, які заплановані на 17:00.

Після цих зустрічей Макрон вирушить на урочисте відкриття відреставрованого Собору Паризької Богоматері.

Поки що невідомо, чи відбудеться окрема зустріч між Зеленським і Трампом, про можливість якої раніше повідомляли ЗМІ.