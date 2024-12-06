Політика

У Єлисейському палаці підтвердили візит Зеленського
6 Грудня 2024 21:43
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Президент Франції Емманюель Макрон прийме українського лідера Володимира Зеленського у суботу, 7 грудня, повідомляє AFP із посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу.

Зустріч відбудеться о 18:00 за київським часом, після переговорів Макрона з обраним президентом США Дональдом Трампом, які заплановані на 17:00.  

Після цих зустрічей Макрон вирушить на урочисте відкриття відреставрованого Собору Паризької Богоматері.  

Поки що невідомо, чи відбудеться окрема зустріч між Зеленським і Трампом, про можливість якої раніше повідомляли ЗМІ.


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