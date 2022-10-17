У Єйську на житловий будинок впав військовий літак

На житловий будинок у Єйську (Краснодарський край, РФ) попередньо впав літак. Частину будинку охоплено вогнем, пишуть місцеві ЗМІ.

За словами очевидців, літак, що впав, був військовим. На відео чути звуки вибухів – можливо, це частина боєкомплекту.

Попередньо пілот літака встиг катапультуватися. На фото він приземлився на парашуті за кілька метрів від місця НП.

UPD 18:51 Упав Су-34. За попередніми даними, у польоті у нього відмовив двигун.

Літак летів із боєзапасом і впав у дворі будинку 20/1 на Комуністичній вулиці.

"Почему это происходит и что это? Это жилой дом! Мы тут живем!" pic.twitter.com/bg7HmRkY4w — Головне в Україні (@glavnoe_ua) October 17, 2022