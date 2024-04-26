У ящиках з бананами низки супермаркетів Німеччини виявили кокаїн

У ящиках із бананами низки супермаркетів Берліна та прилеглої до нього федеральної землі Бранденбург виявили пакунки кокаїну.
Про це повідомляє поліція землі Бранденбург.
«Уранці співробітники виявили підозрілі пакунки в кількох супермаркетах землі Бранденбург і Берліна», – йдеться у пресрелізі.
Як зазначається, пакунки були заховані у ящиках із бананами. Експрес-тест підтвердив, що в них – кокаїн.
Загалом, за даними правоохоронців, пакунки з наркотиками (обсягом від 20 до 100 кг) потрапили в 11 супермаркетів.