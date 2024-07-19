Суспільство

У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ 
19 Липня 2024 11:55
читать на русском →
вертоліт, фсб
Ілюстративне фото / AP

В Якутії зник вертоліт Robinson R44II.

Про це повідомляє російська служба “Радіо Свобода

За даними видання, про інцидент повідомили у Східно-Сибірській транспортній прокуратурі РФ. При цьому, за даними джерела SakhaDay, на борту перебувають пілот і три співробітники ФСБ.

“У ніч на 19 липня за 80 кілометрів від населеного пункту Чагда спрацював аварійний маяк “Екоспас” повітряного судна “Робінсон”. Вертоліт виконував незареєстрований рейс в Алданському районі. Не виходять на зв’язок”, – розповів співрозмовник видання.

Співробітники Якутської регіональної пошуково-рятувальної бази вирушили на пошуки з аеропорту Маган під Якутськом. Відстань до маяка, що спрацював, близько 440 кілометрів. У пошуках задіяні повітряні судна компанії “Полярні авіалінії”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
19 Липня 2024 11:12

У світі стався масштабний технологічний збій
19 Липня 2024 11:55

У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ 
19 Липня 2024 10:18

В системі “Нової пошти”стався технічний збій у обслуговування клієнтів 
19 Липня 2024 09:02

Удар по Чугуєву: кількість поранених зросла до дев’яти
19 Липня 2024 08:56

Шольц відреагував на заклик Зеленського збивати російські ракети та дрони над Україною
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки