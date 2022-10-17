Суспільство

У Якутії сім’ям мобілізованих пообіцяли безкоштовну капусту, цибулю, картоплю та буряк

17 Жовтня 2022 21:52
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росія

Мер Якутська Євген Григор’єв на своїй сторінці у соцмережі повідомив , що родичі мобілізованих мають право на низку пільг. Зокрема, сім’ї зможуть претендувати на одноразову виплату 30 тисяч рублів, дітям доступні безкоштовний проїзд у громадському транспорті та безкоштовні шкільні теплі обіди.

Крім того, родичі мають право на отримання так званого овочевого набору.


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