У вихідні в Україні буде тепло, але дощитиме

Невеликий дощ очікується у суботу, 24 грудня, у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, у Карпатах з мокрим снігом, у Закарпатті та Карпатах – помірні опади, на решті території без істотних опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на південному заході та південному сході місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Криму та більшості західних областей вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

У Києві 24 грудня вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.

У неділю, 25 грудня, у всій Україні часом дощ, у Карпатах та північних областях місцями з мокрим снігом. Удень у західних та південно-західних областях без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень 0-5° тепла, вдень у Прикарпатті та місцями у південних областях 4-9° тепла (у Карпатах протягом доби 0-3° морозу).

У Києві 25 грудня невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень 2-4° тепла.