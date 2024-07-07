У Воронезькій області атаковано склад із “вибухонебезпечними об’єктами”

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв написав, що в ніч на неділю силами ППО “було знищено кілька БПЛА” над регіоном. Точної кількості дронів він не назвав.

Під час падіння рештків безпілотників сталася пожежа на одному зі складів, стверджує Гусєв. За його словами, у Підгоренському районі почалася детонація вибухонебезпечних об’єктів.

Пожежа на складі в Підгоренському районі Воронезької області. Там почалася детонація вибухонебезпечних об’єктів / Відео Baza

Губернатор зазначив, що, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав, водночас для евакуації жителів прилеглих населених пунктів підготували автобуси “в разі потреби”.

У щоденному зведенні Міноборони про подію у Воронезькій області не згадується. Російські військові стверджують тільки, що збили безпілотник над Бєлгородською областю.