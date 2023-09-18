У ВМС ЗСУ повідомили, що Україна разом з НАТО хоче розміновувати Чорне море

Україна разом з країнами-членами НАТО готується до розмінування Чорного моря. Наразі українські моряки продовжують відповідні навчання за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України.

“Міжнародна співпраця з розмінування української акваторії постійно посилюється. Ще минулого року штаб тактичної групи протимінних дій проходив курс планування протимінних операцій, що допомогло підготувати особовий склад для злагодженої співпраці: відпрацьовувалися організація планування, порядок аналізу під час проведення протимінних операцій, контроль з обов’язковими посадовими особами, а також організація роботи з документами, що розробляються та звітними документами”, — йдеться у повідомленні.

У ВМС зазначили, що все це проводилося відповідно до стандартів НАТО, які українські Сили оборони прагнуть опанувати в повному обсязі та підкреслили, що саме єдині принципи стануть запорукою успішного виконання спільних завдань, а також повністю забезпечать в майбутньому безпеку України від Росії.

“Тому, окрім теоретичної частини, важливим етапом передувало вивчення військовослужбовцями англійської мови на рівні достатньому для розуміння технічної документації та можливості вільного спілкування з міжнародними партнерами. Вже у 2023 році наші моряки мали нагоду продемонструвати засвоєні знання на практиці”, — йдеться у повідомленні.

Разом з постійною діючою протимінною групою НАТО “Standing NATO Mine Countermeasures Group” була спланована навчальна операція з розмінування умовного кризового району біля північно-східного узбережжя Шотландії. Штаб керував протимінними силами, які виконували завдання.

Наразі українські моряки продовжують навчання за кордоном та активно готуються до того часу, коли врешті-решт загроза російського окупаційного флоту буде знешкоджена, і українську акваторію можна буде розмінувати.

“А до того часу важливо досягти повної взаємосумісності з нашими західними партнерами відповідно до стандартів НАТО”, — зазначили у ВМС ЗСУ.