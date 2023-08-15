У Вірменії сталась масштабна ДТП: загинуло 11 людей

У Вірменії на трасі Гюмрі-Ладжик сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса і вантажівки, внаслідок якої загинули 11 осіб.

Як пише “Європейська правда”, про це повідомляє News.am з посиланням на дані МВС Вірменії.

За даними правоохоронців, внаслідок ДТП загинули 10 пасажирів і водій мікроавтобуса. Ще п’ятеро пасажирів, а також водій вантажівки були госпіталізовані. Лікарі повідомили, що їхній стан оцінюється як важкий або вкрай важкий.

Як повідомляє Радіо Азатутюн з посиланням на дані медиків, життю п’ятьох постраждалих загрожує небезпека.

Родичі загиблих розповіли, що вони мікроавтобусом поверталися додому з Туреччини.

За фактом ДТП у Слідчому комітеті Вірменії порушено кримінальну справу за ознаками частини 3 статті 342 КК Вірменії (“порушення правил дорожнього руху”).