У Вінниці затримали чоловіка, який з пістолетом у руках “оголошував хвилину мовчання”

У Вінниці поліцейські затримали 44-річного місцевого жителя, який на вулиці з іграшковим пістолетом закликав людей до хвилини мовчання.

Про це hromadske повідомили в поліції Вінницької області.

Правоохоронці дізналися про інцидент з відео у місцевих Telegram-каналах та одразу виїхали на місце.

Чоловіка доставили до відділку, а згодом — до медичного закладу.

Зброя, яку він тримав у руках, виявилася іграшковою.

Поки триває перевірка, ніяких звинувачень чоловікові ще не висували. Уже за результатами перевірки правоохоронці визначать кваліфікацію події.