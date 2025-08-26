        Суспільство

        У Вінниці затримали чоловіка, який з пістолетом у руках “оголошував хвилину мовчання”

        Федір Олексієв
        26 Серпня 2025 15:06
        У Вінниці чоловік з пістолетом «оголошував хвилину мовчання» / Нацполіція
        У Вінниці поліцейські затримали 44-річного місцевого жителя, який на вулиці з іграшковим пістолетом закликав людей до хвилини мовчання.

        Про це hromadske повідомили в поліції Вінницької області.

        Правоохоронці дізналися про інцидент з відео у місцевих Telegram-каналах та одразу виїхали на місце.

        Чоловіка доставили до відділку, а згодом — до медичного закладу.

        Зброя, яку він тримав у руках, виявилася іграшковою.

        Поки триває перевірка, ніяких звинувачень чоловікові ще не висували. Уже за результатами перевірки правоохоронці визначать кваліфікацію події.


