У віці 103 років померла найстарша олімпійська чемпіонка Агнеш Келеті

У віці 103 років померла Агнеш Келеті, найстарша у світі чемпіонка Олімпіади зі спортивної гімнастики.

Угорська спортсменка, яка здобула золото на Олімпіаді 1956 року, померла 2 січня від пневмонії після того, як наприкінці грудня потрапила до лікарні через серцеву недостатність. Їй мало виповнитися 104 роки 9 січня, повідомив Національний олімпійський комітет Угорщини.

Агнеш Келеті здобула п’ять золотих медалей на Олімпіадах, три срібні та дві бронзові, ставши найбільш титулованою угорською спортсменкою разом з фехтувальником Аладаром Геравичем, з яким ділить перше місце в національному рейтингу.

Також Агнеш вигравала три медалі чемпіонату світу — “золото” у різновисоких брусах, “срібло” у колоді й “бронза” у командному заліку.