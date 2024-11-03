У Валенсії, де понад 200 людей загинули від повені, короля закидали багнюкою

Король Іспанії Філіп зіткнувся з розлюченими протестувальниками під час відвідування регіону Валенсія, який постраждав від безпрецедентних повеней, передає BBC.

На кадрах чути, як розлючений натовп кричить «вбивця» і «ганьба» на адресу короля, якого також запитали, чому нічого не було зроблено, щоб уникнути трагедії.

BREAKING: King of Spain attacked by angry people while visiting the disaster area in Valencia pic.twitter.com/fE8K1HQI12 — AlexandruC4 (@AlexandruC4) November 3, 2024

Унаслідок найбільших за останні десятиліття повеней в Іспанії цілі квартали виявилися вкриті багнюкою та всіяні понівеченими автомобілями й уламками.

Рятувальники продовжують прочісувати підземні парковки і тунелі в надії знайти тих, хто вижив, і витягти тіла загиблих.

Люди обурені відсутністю попередження і недостатньою підтримкою після повені.

Король Філіп і королева Летиція відвідали Пайпорт, місто, яке сильно постраждало. На кадрах видно, як король йде пішохідною вулицею, а потім його охоронці та поліцейські раптово опиняються оточені натовпом протестувальників, які вигукують прокляття.

Охоронці насилу утримували захисне кільце навколо монарха, тоді як деякі з протестувальників кидали в нього бруд і різні предмети.

За останніми даними, внаслідок повені загинули щонайменше 217 осіб, багато хто досі вважається зниклим безвісти.