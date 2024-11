У Валенсії, де понад 200 людей загинули від повені, короля закидали багнюкою

Король Іспанії Філіп зіткнувся з розлюченими протестувальниками під час відвідування регіону Валенсія, який постраждав від безпрецедентних повеней, передає BBC.

На кадрах чути, як розлючений натовп кричить «вбивця» і «ганьба» на адресу короля, якого також запитали, чому нічого не було зроблено, щоб уникнути трагедії.

BREAKING: King of Spain attacked by angry people while visiting the disaster area in Valencia pic.twitter.com/fE8K1HQI12