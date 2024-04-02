Суспільство

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи

2 Квітня 2024 07:31
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вибух, Севастополь
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У ніч на 2 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи та зникло світло.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За словами очевидців, у місті було чутно два вибухи. Після цього у районі зникло світло.

“Щось двічі гучно бахнуло в районі 02:05! У районі зникло освітлення та світло”, – повідомило джерело.

Пізніше місцеві канали повідомили про відсутність електрики у низці районів Севастополя. Мешканці у соцмережах пишуть, що причиною часткового блекауту у місті стала аварія на підстанції. 


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