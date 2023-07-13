Суспільство

У тимчасово окупованому Донецьку ‘’бавовна’’: подробиці

13 Липня 2023 15:25
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донецьк, вибух

У тимчасово окупованому Донецьку у четвер, 13 липня, пролунав сильний вибух. Поки гауляйтери заявляють про “роботу ППО”, у небо піднімається чорний дим. 

Про це пишуть донецькі телеграм-канали. 

Вибухи в окупованому Донецьку пролунали 13 липня орієнтовно о 14:30. Місцеві гауляйтери уже встигли заявити про “роботу ППО”. Проте донецькі телеграм-канали публікують у Мережі наслідки потужної “бавовни”. 

Місцеві повідомляють, що вони бачать клуби чорного диму в районі заводу “Топаз”. Саме там ймовірно російські терористи облаштували одну із своїх військових баз. 

Офіційно про інцидент в окупованому Донецьку наразі нічого невідомо. 


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