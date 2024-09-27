У телеграмі знайшли бот, який вербує для диверсій жителів Європи

Мешканців країн Європи вербують для шпигунства, підпалів, диверсій і навіть вбивств у їхніх країнах через телеграм-акаунт privet bot, йдеться у спільному розслідуванні міжнародного консорціуму журналістів OCCRP і європейських видань Delfi, Paper Trail Media, ZDF, а також Der Standard.

Представники служб безпеки Європи вважають, що таким вербуванням можуть займатися російські спецслужби.

Журналісти звернули увагу на privet bot, коли в липні 2024 року він серед іншого поширив повідомлення про диверсії в Румунії.

Протягом останнього року акаунт privet bot щонайменше вісім разів рекламували в телеграм-каналі Grey Zone, пов’язаному з ПВК “Вагнера”, який має понад півмільйона підписників. Також реклама privet bot з’являлася в інших, не настільки великих телеграм-каналах, фейсбуці, “вконтакте” і на ігровій платформі Steam. У всіх повідомленнях жителів країн Європи закликали приєднатися до боротьби із західними союзниками України.

У спробах дізнатися більше про те, як європейців вербують у соцмережах для проросійських диверсій, автори розслідування відповіли на одне з оголошень privet bot під виглядом 26-річного естонця Валерія Іванова, який шукав підробіток. Журналісти вигадали йому біографію – з подробицями про сім’ю, роботу і хобі – створили сторінку у “вконтакте” і підроблений скан посвідчення особи.

Під час нетривалого діалогу співрозмовник Іванова попросив того підтвердити особу, поставив запитання про військовий досвід і злочинне минуле, а також про те, чи вміє він користуватися зброєю. Privet bot попросив Іванова підтвердити, що той усвідомлює “серйозність справ” і готовий до “небезпечних тем”, а також пообіцяв йому по десять тисяч доларів “за місію” – за шпигунство на військових базах, підпал техніки НАТО або цивільної нафтобази і навіть за вбивства. Винагороду він пообіцяв перевести криптовалютою “за фактом виконання місій”.

При цьому співрозмовник Іванова вимагав, щоб той знаходив “цілі” самостійно, а для початку попросив його попрактикуватися з коктейлем Молотова. Незабаром журналісти припинили розмову.

Коли журналісти показали листування Іванова представникам служб безпеки Німеччини, Естонії, Австрії та Латвії, деякі з них підтвердили, що діалог журналістів із privet bot нагадує випадки російського вербування диверсантів, з якими вони стикалися. Служба державної безпеки Латвії не стала коментувати листування з privet bot, але заявила, що Telegram використовували російські спецслужби в деяких випадках, які вона розслідує.