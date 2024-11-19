Політика

У Тбілісі протестувальники прорвали поліцейський кордон і повернулися на місце розгону наметового табору
19 Листопада 2024 19:42
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грузія
Протестувальники у Тбілісі / Фото: x/mari_nikuradze

Протестувальники у столиці Грузії Тбілісі прорвали поліцейський кордон і повернулися на перехрестя біля першого корпусу державного університету після того, як уранці наметовий табір на цьому місці розігнала поліція.

Очевидці повідомляють, що на перехресті знову встановлено намети. Лідери опозиції Гіоргі Вашадзе та Елене Хоштарія, як пише Paper Kartuli, звернулися до протестувальників і заявили, що наметове містечко буде відновлено. Вони повідомили про плани залишитися на перехресті на ніч.

Протестувальники в Тбілісі виступають проти підсумків парламентських виборів, що відбулися в Грузії 26 жовтня. Правляча партія “Грузинська мрія” отримала на них 89 депутатських мандатів, чотири опозиційні партії сумарно – 61 мандат. Опозиція з цими результатами не згодна і вважає, що вони були сфальсифіковані.


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