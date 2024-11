У Тбілісі протестувальники прорвали поліцейський кордон і повернулися на місце розгону наметового табору

Протестувальники у столиці Грузії Тбілісі прорвали поліцейський кордон і повернулися на перехрестя біля першого корпусу державного університету після того, як уранці наметовий табір на цьому місці розігнала поліція.

Очевидці повідомляють, що на перехресті знову встановлено намети. Лідери опозиції Гіоргі Вашадзе та Елене Хоштарія, як пише Paper Kartuli, звернулися до протестувальників і заявили, що наметове містечко буде відновлено. Вони повідомили про плани залишитися на перехресті на ніч.

#Tbilisi now: Protesters almost reached their initial protest spot, next to the Tbilisi State University. Police are mobilized nearby but in small numbers. pic.twitter.com/lvKExY1KQp