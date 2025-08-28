У Силах безпілотних систем ЗСУ підтвердили нічні удари по російських НПЗ

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді підтвердив удари дронів по нафтопереробних заводах Росії. За його словами, лише за два тижні серпня виробництво палива у РФ скоротилося на 21%, а цієї ночі — ще на 4,7%.

Про це Роберт “Мадяр” Бровді написав у Telegram.

“Лише за два тижні серпня нафтопереробка у Росії скоротилася на 21%. А цієї ночі виробництво палива у росіян впало ще на 4,7%”, — йдеться в повідомленні.

Серед уражених об’єктів — Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, що має річну потужність 7 млн ​​тонн нафти (2,5% від загального обсягу), та Афіпський НПЗ у Краснодарському краї з потужністю 6,25 млн тонн (2,2% загального обсягу).