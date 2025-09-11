У США застрелили прихильника Трампа Чарлі Кірка: поліція допитує затриманого

У середу, 10 вересня, на території Університету долини Юти в США сталася стрілянина – невідомий скоїв замах на 31-річного американського консервативного активіста та соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. З важкими пораненнями політика госпіталізували, в лікарні він помер. Губернатор штату Юта Спенсер Кокс заявив, що вбивство має ознаки політичного замаху. За його словами, у справі вже є затриманий, якого допитують правоохоронці.

Про це повідомляє Clash Report.

“Великий, навіть легендарний, Чарлі Кірк, помер. Ніхто не розумів і не мав серця американської молоді краще, ніж Чарлі. Його любили й захоплювалися всі, особливо я. Меланія і я висловлюємо співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині”, — написав президент США Дональд Трамп..

Після загибелі Кірка Трамп наказав приспустити в країні прапори.

“На честь Чарлі Кірка, справжнього Великого Американського Патріота, я розпоряджаюся приспустити всі американські прапори по всій території Сполучених Штатів до неділі, 18:00”, — написав Трамп.

Кадри, зняті очевидцями, показали, як Кірк звертався до великої аудиторії просто неба на кампусі, коли пролунав постріл. Кірк схопився за шию і впав зі стільця, після чого натовп кинувся тікати.

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс 11 вересня заявив, що вбивство Чарлі Кірка він розцінює як політичне. За його словами, у справі є особа, яку взяли під варту, і зараз її допитують.

Кокс наголосив, що наразі немає інформації про причетність інших людей до злочину. Він також нагадав, що у штаті Юта зберігається смертна кара.

Очільник штату додав, що винний у цьому злочині буде знайдений, постане перед судом і відповідатиме за скоєне.

Місце замаху на Чарлі Кірка / Фото: Reuters

Що відомо про Чарлі Кірка

Чарлі Кірк і створена ним організація Turning Point USA, найбільша консервативна молодіжна організація у США, відігравали ключову роль у мобілізації молодих виборців для підтримки Трампа на виборах. Після перемоги на другий президентський термін Трамп відзначив заслуги Кірка у залученні молоді та виборців з-поміж нацменшин.

Кірк мав 5,3 мільйона підписників у X, вів популярний подкаст і радіопрограму The Charlie Kirk Show, нещодавно виступав як гостьовий співведучий на Fox News. Він був частиною кола консервативних інфлюенсерів, що підтримували порядок денний Трампа, серед яких Джек Пособєк, Лора Лумер, Кендіс Оуенс.