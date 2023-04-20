У США заарештовано підприємця, пов’язаного з “гаманцем Януковича”

Міністерство юстиції США заарештувало підприємця Джона Унсалана за порушення санкцій, запроваджених у 2015 році проти українського олігарха Сергія Курченка та двох його компаній.

Унсалану інкримінують участь у змові з метою обходу американських санкцій, порушенні санкційного режиму та змові з метою відмивання коштів.

З липня 2018 року по жовтень 2021 року Унсалан через свою компанію Metalhouse LLC переказав Курченку та його компаніям 150 млн доларів в обмін на металопродукцію, яка вироблялася в окупованих Донецькій та Луганській областях, а також намагався стягнути з олігарха кошти за недопоставлену продукцію. Йому загрожує до 20 років в’язниці за кожен із пунктів звинувачення.

Курченко потрапив під санкції Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США у 2015 році за його роль у незаконному привласненні державних активів України. Олігарха Сергія Курченка називали «гаманцем Януковича».

Він з’явився в інформаційному просторі наприкінці 2012 року, коли купив футбольний клуб «Металіст» у Олександра Ярославського, а згодом створив групу енергетичних компаній «СЄТЕК».