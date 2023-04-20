Кримінал

У США заарештовано підприємця, пов’язаного з “гаманцем Януковича”

20 Квітня 2023 21:37
11
читать на русском →
курченко

Міністерство юстиції США заарештувало підприємця Джона Унсалана за порушення санкцій, запроваджених у 2015 році проти українського олігарха Сергія Курченка та двох його компаній.

Унсалану інкримінують участь у змові з метою обходу американських санкцій, порушенні санкційного режиму та змові з метою відмивання коштів.

З липня 2018 року по жовтень 2021 року Унсалан через свою компанію Metalhouse LLC переказав Курченку та його компаніям 150 млн доларів в обмін на металопродукцію, яка вироблялася в окупованих Донецькій та Луганській областях, а також намагався стягнути з олігарха кошти за недопоставлену продукцію. Йому загрожує до 20 років в’язниці за кожен із пунктів звинувачення.

Курченко потрапив під санкції Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США у 2015 році за його роль у незаконному привласненні державних активів України. Олігарха Сергія Курченка називали «гаманцем Януковича».

Він з’явився в інформаційному просторі наприкінці 2012 року, коли купив футбольний клуб «Металіст» у Олександра Ярославського, а згодом створив групу енергетичних компаній «СЄТЕК».


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Квітня 2023 19:44
122

Росія почала використовувати новий тип “шахедів”
20 Квітня 2023 20:53
32

У Києві роздратовані нездатністю ЄС домовитися про боєприпаси для України
20 Квітня 2023 18:53
53

Reuters: Військовим комендантом окупованої Балаклії був колишній комендант Калінінграда
20 Квітня 2023 18:29
25

Найзапекліші бої точаться за Бахмут, відбито 22 атаки – Генштаб
20 Квітня 2023 18:17
66

Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки