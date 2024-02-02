Політика

У США відповіли на ідеї Путіна про створення “демілітаризованої зони”

2 Лютого 2024 15:29
читать на русском →
путін, сша
Речник Держдепартаменту Метью Міллер / Фото AP

У Державному департаменті Сполучених Штатів прокоментували заяву російського диктатора Володимира Путіна про “демілітаризовану зону” між Україною та РФ.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу висловив точку зору Вашингтона на це питання:

“Мені важко зрозуміти, як демілітаризована зона між Росією та Україною буде реалізована. Важко мати демілітаризований осередок, коли російські війська продовжують діяти на українській стороні кордону”. 

Міллер також висловив упевненість, що якби Росія справді була зацікавлена в цьому, то вона могла б почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські сили, тобто з їх виведення.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Лютого 2024 18:05

У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію
2 Лютого 2024 15:14

Польські фермери знову погрожують заблокувати кордон
2 Лютого 2024 15:03

Росіяни завдали авіаудару по центру Херсона
2 Лютого 2024 14:28

Ігнат заявив, що на аеродромі «Бельбек» були уражені щонайменше три літаки ворога 
2 Лютого 2024 13:32

ДТП на Рівненщині: внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобуса троє людей загинуло
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
усі думки