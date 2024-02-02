У США відповіли на ідеї Путіна про створення “демілітаризованої зони”

У Державному департаменті Сполучених Штатів прокоментували заяву російського диктатора Володимира Путіна про “демілітаризовану зону” між Україною та РФ.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу висловив точку зору Вашингтона на це питання:

“Мені важко зрозуміти, як демілітаризована зона між Росією та Україною буде реалізована. Важко мати демілітаризований осередок, коли російські війська продовжують діяти на українській стороні кордону”.

Міллер також висловив упевненість, що якби Росія справді була зацікавлена в цьому, то вона могла б почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські сили, тобто з їх виведення.