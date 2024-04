У США стався землетрус магнітудою 4,8

Землетрус магнітудою 4,8 стався на території США. Про це повідомила губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Хокул у соціальній мережі X.

“Землетрус магнітудою 4,8 стався на захід від Мангеттена і відчувався по всьому Нью-Йорку. Моя команда оцінює наслідки і будь-яку шкоду, якої могло бути завдано, і ми інформуватимемо громадськість протягом дня”, – повідомила Хокул.

Геологічна служба США повідомила, що епіцентр підземних поштовхів знаходився за 5,5 км на північний захід від району Лебанон. Осередок залягав на глибині 1 км.

