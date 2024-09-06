Політика

У США порадили Путіну не втручатись у виборі в Америці
6 Вересня 2024 10:39
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вибори, путін, сша
Джон Кірбі / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Під час брифінгу у Вашингтоні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі розкритикував публічні дискусії президента РФ щодо “підтримки” кандидатів та порадив не втручатись у вибори в США.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Вашингтоні.

Під час спілкування із журналістами, Кірбі відповів за прохання прокоментувати слова Путіна про те, що він “надає перевагу” кандидатурі віце-президентки Камалі Гарріс на передвиборчих перегонах.

Він наголосив – очільник Кремля “повинен припинити говорити про вибори, і крапка”.

“Він не повинен нікому віддавати перевагу так чи інакше. Єдиний народ, який повинен визначати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів – це американський народ”.

Також він додав, що американська сторона була б “дуже вдячна”, якби Путін “А: припинив говорити про вибори, і Б: припинив у них втручатися”.


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