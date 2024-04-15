Суспільство

У списку ворожих акаунтів в X (Twitter) Д.Медведєв посів перше місце

15 Квітня 2024 11:10
читать на русском →
пропаганда, Twitter
Ілюстративне фото / Колаж ЦПД

Центр протидії дезінформації та Кібердепартамент Служби безпеки України склали список ворожих акаунтів у «Х» (Twitter).

“Якщо вам відомі акаунти у «Х» (Twitter), які поширюють ворожу дезінформацію і яких немає у нашому списку, — будь ласка, повідомляйте на пошту [email protected]”, – йдеться в повідомленні Центра протидії дезінформації.

На думку ЦПД, цей список допоможе користувачам соцмережі «Х» уникати акаунтів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації та маніпуляцій.

Перше місце у списку посів заступник голови Ради Безпеки РФ “Дмитрий Медведев”, “Президент России” – другий, третє місце – у пропагандистів з “раша тудей”.

У списку також присутній блогер Анатолій Шарій (26), колишній український нардеп Олег Царьов (39) і колишній прем’єр України Микола Азаров.

Повний список з 66 акаунтів доступний за посиланням.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Квітня 2024 12:00

На Хмельницькій АЕС почалось будівництво енергоблоків №5, 6 за технологією Westinghouse
15 Квітня 2024 11:50

На Харківщині знеструмлено 240 тис. споживачів
15 Квітня 2024 11:40

Унаслідок обстрілу Сіверська на Донеччині загинули чотири людини
15 Квітня 2024 11:10

У списку ворожих акаунтів в X (Twitter) Д.Медведєв посів перше місце
15 Квітня 2024 10:13

Командувачем військ ОК “Захід” призначено Шведюка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки