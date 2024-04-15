У списку ворожих акаунтів в X (Twitter) Д.Медведєв посів перше місце

Центр протидії дезінформації та Кібердепартамент Служби безпеки України склали список ворожих акаунтів у «Х» (Twitter).

“Якщо вам відомі акаунти у «Х» (Twitter), які поширюють ворожу дезінформацію і яких немає у нашому списку, — будь ласка, повідомляйте на пошту [email protected]”, – йдеться в повідомленні Центра протидії дезінформації.

На думку ЦПД, цей список допоможе користувачам соцмережі «Х» уникати акаунтів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації та маніпуляцій.

Перше місце у списку посів заступник голови Ради Безпеки РФ “Дмитрий Медведев”, “Президент России” – другий, третє місце – у пропагандистів з “раша тудей”.

У списку також присутній блогер Анатолій Шарій (26), колишній український нардеп Олег Царьов (39) і колишній прем’єр України Микола Азаров.

Повний список з 66 акаунтів доступний за посиланням.