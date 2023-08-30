Суспільство

У Швейцарії стався потужний зсув грунту

30 Серпня 2023 09:35
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Швейцарія

Значний зсув ґрунту у селищі Шванден на сході Швейцарії зруйнував шість будинків; завдяки завчасній евакуації обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє AFP, пише “Європейська правда”.

Зсув стався увечері у вівторок в селиці Шванден, що у кантоні Гларус. Будинки засипала лавина з грязюки і каміння зі схилу гори. Перший зсув зійшов після 17 години, а за кілька годин  -ще один. 

Тривалий час перед цим йшли сильні дощі і у місцевій владі завчасно передбачили стихійне лихо – мешканців небезпечної зони відселили. Втім, багато людей із селища все одно були свідками події.

Менше тижня у цьому ж районі також стався зсув ґрунту, через нього евакуювали мешканців п’ятьох будинків  і двох підприємств. 

Після зсуву у вівторок оголосили, що зона евакуації додатково розширюється і тимчасово залишити свої домівки потрібно ще сотні людей. 


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