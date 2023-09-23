Суспільство

У Севастополі терміново перевіряють бомбосховища

23 Вересня 2023 15:51
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Севастополь

У Севастополі проведуть перевірку тимчасових укриттів після удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ, про це повідомив у своєму телеграм-каналі призначений Росією голова анексованого міста Михайло Развожаєв.

«Ми готували притулку, доки у місті було відносно спокійно, ще рік тому. Але те, що відбувається зараз, – це вже реальність», – зазначив Развожаєв.

Вранці 23 вересня у місті двічі оголошували ракетну тривогу. Днем раніше українські військові завдали ракетного удару по будівлі штабу Чорноморського флоту Росії у місті. Як стверджує ГУР, жертвами удару стали кілька високопосадовців російських військових.

Михайло Развожаєв також закликав городян подбати про запаси води в укриттях, а також про вентиляцію та настили.


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