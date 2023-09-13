У Севастополі пожежа на морському заводі

Вночі 13 вересня окупаційна “влада” Севастополя повідомила про пожежу в районі Кілен-балки, нібито через ракетну атаку. Пізніше стало відомо, що горить морський завод, постраждали 24 особи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв у Telergram.

“ППО відпрацювало. У районі Кілен-балки зараз пожежа не на цивільному об’єкті, за попередньою інформацією загорання сталося через ракетну атаку.

На місці працюють усі необхідні спецслужби. Пожежі присвоєно 4 клас”.

Кримські Telegram-канали повідомляли про вибухи у Севастополі.

“Кримський вітер” нагадав про те, що в Кілен-балці знаходиться судноремонтний завод.

Пізніше Развожаєв повідомив, що після вибухів пожежа сталася “на південному майданчику Севморзаводу”.

Крім того, зазначив він, загалом постраждало 24 особи.

Севморзавод – це суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе, на якому будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії.