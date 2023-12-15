Суспільство

У Севастополі чули вибух

15 Грудня 2023 20:52
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вибух, Севастополь

У тимчасово окупованому Севастополі повідомили про вибух, так званий “губернатор” Севастополя Михайло Розважаєв пише про збитий безпілотник.

Про це повідомляє Крим.Реалії, паблік Кримський вітер, Розважаєв у Telegram

Кореспондент “Крим.Реалії” повідомив, що у центральній частині Севастополя було чутно кілька пусків реактивних бомбометів, після того у місті пролунав гучний вибух із району входу в головну бухту Севастополя.

Так званий “губернатор” Розважаєв написав, що російська ППО збила начебто один безпілотник і “пошкоджень інфраструктури не зафіксовано”.

Крім того, телеграм-канал “Кримський вітер” повідомляє про два вибухи в Джанкої. Там перекрили рух через пункт пропуску “Джанкой”.


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