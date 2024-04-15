У Сенаті США заявили про досягнення консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Демократ Чак Шумер, лідер більшості у Сенаті США, заявив про досягнення консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє ABC News.

За словами Шумера відповідний консенсус був досягнутий під час недільної телефонної розмови президента Джо Байдена і лідерів Конгресу.

Шумер висловив сподівнання на пресконференції в Нью-Йорку, що цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам.

Він зазначив, що найкращий спосіб направити допомогу Ізраїлю та Україні – це прийняття Палатою представників схваленого Сенатом додаткового закону про національну безпеку, який включає допомогу обом країнам.

Сенат ухвалив пакет на суму 95 мільярдів доларів у лютому, але спікер Палати представників Майк Джонсон не виніс його на голосування.

“Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю відновити свою протиракетну оборону і протидію безпілотникам – це негайне ухвалення цього доповнення.

Як я вже казав, Ізраїль витратив близько мільярда доларів на свою оборону, і доповнення до закону про безпеку поповнить ті засоби протиракетної оборони і захисту від безпілотників, які є в системі “Стріла”, системі “Праща Давида” і “Залізному куполі”.