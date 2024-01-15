У семи містах України потребують усіх груп донорської крові – МОЗ

За даними МОЗ на 15 січня, у семи містах країни не вистачає донорської крові всіх груп.
«По всій Україні стабільною залишається висока потреба в донорській крові. Потреби динамічні та змінюються щодня залежно від обставин», — повідомляє МОЗ.
Усіх груп донорської крові не вистачає в таких містах:
- Вінниця,
- Київ,
- Одеса,
- Дніпро,
- Миколаїв,
- Кропивницький,
- Харків.
Також кров певних груп необхідна:
- в Одесі в Обласній клінічній лікарні потребують 1+/-, 2+/-, 4+;
- у Херсоні – 2-, 3-, 4+/-;
- у Запоріжжі – кров усіх груп із резус-фактором «мінус»;
- у Львові нестача крові 1-, 2-, 3+/-, 4+/-;
- у Житомирі – 1-, 2-, 3-, 4-;
- у Чернігові – 4+.