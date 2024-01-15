Суспільство

У семи містах України потребують усіх груп донорської крові – МОЗ

15 Січня 2024 20:26
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За даними МОЗ на 15 січня, у семи містах країни не вистачає донорської крові всіх груп.

«По всій Україні стабільною залишається висока потреба в донорській крові. Потреби динамічні та змінюються щодня залежно від обставин», — повідомляє МОЗ.

Усіх груп донорської крові не вистачає в таких містах:

  • Вінниця,
  • Київ,
  • Одеса,
  • Дніпро,
  • Миколаїв,
  • Кропивницький,
  • Харків.

Також кров певних груп необхідна:

  • в Одесі в Обласній клінічній лікарні потребують 1+/-, 2+/-, 4+;
  • у Херсоні – 2-, 3-, 4+/-;
  • у Запоріжжі – кров усіх груп із резус-фактором «мінус»;
  • у Львові нестача крові 1-, 2-, 3+/-, 4+/-;
  • у Житомирі – 1-, 2-, 3-, 4-;
  • у Чернігові – 4+.

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