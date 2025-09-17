У селищі Борова на Харківщині припиняють надавати комунальні послуги та виводять усі цивільні служби

У Харківській обласній військовій адміністрації заявили про рішення вивести всі цивільні служби з селища Борова Ізюмського району через постійні російські обстріли. У населеному пункті зруйновані адміністративні будівлі, під загрозою залишаються екстрені служби та комунальні підприємства.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Приймаємо рішення про виведення всіх цивільних служб із Борової. У селищі зруйновано всі адміністративні будівлі й існує пряма загроза для працівників: ворог цілеспрямовано обстрілює екстрену медичну допомогу, підрозділи ДСНС, Нацполіцію, комунальні служби. Ми переводимо їх у більш безпечні райони, намагаючись зберегти надання всіх послуг для людей, які залишаються”, – наголосив Олег Синєгубов.

Напередодні у Борівській селищній раді повідомили про припинення надання теплопостачання, водопостачання та послуг ЖКГ. Рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через постійні обстріли й загрозу життю працівників. Головні причини: постійні обстріли, руйнування, знищення комунальної техніки, відсутність електроенергії та смертельні ризики для працівників.

“Дрони переслідують людей та автівки, атакують житлові будинки й магазини. Постійна небезпека загрожує кожному, хто залишається в громаді, особливо на лівобережній її частині”, – йдеться в повідомленні.

У селищній раді зазначили, що обстріли стають інтенсивнішими. Також розглядається можливість релокації Борівської центральної лікарні до Ізюма найближчими днями. Місцевих жителів закликали не зволікати з евакуацією.