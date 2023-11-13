Суспільство

У Румунії стартують навчання українських пілотів

13 Листопада 2023 11:27
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літаки

У Румунії стартують навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Сьогодні там відкривають Європейський навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті.

Про це повідомляє DW.

Як повідомляє видання, міністр оборони Румунії Анджел Тилвар разом із нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен у понеділок, 13 листопада, відкривають Європейський навчальний центр винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Фетешті, де пройдуть навчання українських пілотів.

Зазначається, що навчання у центрі, розташованому за 150 кілометрів на схід від Бухареста, триватимуть близько шести місяців.

Також повідомляється, що компанія Lockheed, яка виробляє F-16, надала інструкторів і технічний персонал для проведення навчань.


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У Румунії стартують навчання українських пілотів
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