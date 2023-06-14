Кримінал

У Ростовській області спалахнула електростанція. Її роботу призупинено

14 Червня 2023 15:19
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росія, пожежа

У місті Новочеркаську в Ростовській області розпочалася пожежа на території ДРЕС (Державної районної електростанції). Про це повідомляє видання 161.ru із посиланням на регіональне управління МНС.

За даними рятувальників, горить 200 квадратних метрів покрівлі на шостому енергоблоці.

У прес-службі Новочеркаської ДРЕС заявили, що відкритого горіння немає, але роботу станції призупинено.

Причину пожежі офіційно не називали. Джерело 161.ru заявило, що на станції стався вибух, після якого почалася пожежа. За інформацією видання, троє людей постраждали.

«Поки не встановлено, через що стався вибух. Постраждали троє чоловіків, усі троє зараз перебувають у медиків. Вогонь охопив уже 400 квадратних метрів», – розповів співрозмовник.


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