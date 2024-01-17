У Ростовській області горить полімерний завод

У місті Шахти, що в Ростовській області РФ, на полімерному заводі “Авангард” стався вибух і спалахнула пожежа, постраждали щонайменше 2 людини.

Про це повідомляє депутатка Держдуми РФ від Ростовської області Катерина Стенякіна, УП.

“У моєму рідному місті Шахти на полімерному заводі “Авангард” стався вибух. Усі подробиці уточнюються. Голова адміністрації вже на місці. Житлові будинки не постраждали. Але є руйнування в самій виробничій будівлі, пожежу від вибуху поки що не загасили”.

За даними депутата, загиблих немає, але 2 людей госпіталізували. Працівників заводу евакуювали.

У МНС РФ уточнили, що пожежа сталася в селищі Гідропривод міста Шахти. Повідомляють, що горить цех із виробництва наповнювачів для матраців і подушок.