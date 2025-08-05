У Ростовській області дрони атакували залізничну станцію Тацинська

У ніч на 5 серпня залізничну станцію Тацинська в Ростовській області РФ атакували дрони. За словами очевидців, після удару на об’єкті виникла пожежа.

Місцеві мешканці повідомили про щонайменше шість дронів, які наближалися до станції.

Реклама

Російське видання ASTRA провело геолокацію відео, які публікували свідки в соцмережах, і підтвердило, що вони дійсно зняті на території станції Тацинська.

За відкритими джерелами, через цей об’єкт здійснюється транспортування продукції нафтової бази, а також зерна з розташованого поблизу елеватора.